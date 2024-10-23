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Ростовчанка Ирина Безрукова впервые летела на вертолете на День Рождения

Ростовчанка Ирина Безрукова впервые летела на вертолете на День Рождения
Ирина Безрукова впервые полетела на вертолете, чтобы попасть на День рождения. Снимки актриса разместила 23 октября в своих соцсетях.

В кадре Безрукова сидит со своим пиар-агентом. Вместе они летят на его День рождения. На актрисе специальные наушники для шумоизоляции с микрофоном. В конечной точке их встречали с надписью «С днем Рождения!».

- Вчера выдалась возможность взглянуть на осенний город с высоты полета вертолета. И знаете, это был поистине незабываемый опыт. На празднование Дня Рождения в вертолете меня еще никогда не приглашали!,- рассказывает актриса.

Ирина Безрукова уроженка Ростова-на-Дону и окончила Ростовское училище искусств. Ее карьера началась в Ростовском академическом театре. Большую известность ей принесли фильмы «Коля», «Есенин», «Реальная сказка».
Фото: СоцСети
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