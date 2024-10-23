Ростовчанка Ирина Безрукова впервые летела на вертолете на День Рождения

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Ирина Безрукова впервые полетела на вертолете, чтобы попасть на День рождения. Снимки актриса разместила 23 октября в своих соцсетях.В кадре Безрукова сидит со своим пиар-агентом. Вместе они летят на его День рождения. На актрисе специальные наушники для шумоизоляции с микрофоном. В конечной точке их встречали с надписью «С днем Рождения!».- Вчера выдалась возможность взглянуть на осенний город с высоты полета вертолета. И знаете, это был поистине незабываемый опыт. На празднование Дня Рождения в вертолете меня еще никогда не приглашали!,- рассказывает актриса.Ирина Безрукова уроженка Ростова-на-Дону и окончила Ростовское училище искусств. Ее карьера началась в Ростовском академическом театре. Большую известность ей принесли фильмы «Коля», «Есенин», «Реальная сказка».