Ростовчанка Ирина Безрукова показала фигуру в спортивном костюме

Фото: Соцсети.

Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова показала фигуру в спортивном костюме. Фото известная актриса разместила на странице в своих соцсетях.На снимках Безрукова показала, как занимается спортом. Она держит в руках гантели, стоя на коврике для йоги. Однако по-настоящему большой интерес вызвал обтягивающий комбинезон на звезде. Пользователи в комментариях добавили, что актриса находится в хорошей физической форме.Сама ростовчанка подчеркнула, что всю жизнь старается заниматься спортом, однако упражнения по душе она еще не нашла.Ирина Безрукова родилась в Ростове-на-Дону. За свою карьеру она сыграла в более 250 спектаклях, а в 1991-2001 гг. проявила себя как телеведущая. В 2020 году Ирина Безрукова получила премию «Человек года».