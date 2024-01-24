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Ростовчанка Ирина Безрукова показала фигуру в спортивном костюме

Ростовчанка Ирина Безрукова показала фигуру в спортивном костюме
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова показала фигуру в спортивном костюме. Фото известная актриса разместила на странице в своих соцсетях.

На снимках Безрукова показала, как занимается спортом. Она держит в руках гантели, стоя на коврике для йоги. Однако по-настоящему большой интерес вызвал обтягивающий комбинезон на звезде. Пользователи в комментариях добавили, что актриса находится в хорошей физической форме.

Сама ростовчанка подчеркнула, что всю жизнь старается заниматься спортом, однако упражнения по душе она еще не нашла.

Ирина Безрукова родилась в Ростове-на-Дону. За свою карьеру она сыграла в более 250 спектаклях, а в 1991-2001 гг. проявила себя как телеведущая. В 2020 году Ирина Безрукова получила премию «Человек года».
Фото: Соцсети.
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