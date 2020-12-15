Актер Виктор Добронравов удивил поклонников новым имиджем

Известный актер из Таганрога удивил фанатов новым имиджем. На премьеру фильма «Огонь» Виктор Добронравов пришел в черном смокинге. Однако не строгий костюм привлек внимание присутствующих. Знаменитый актер покрасил волосы и бороду в седой цвет. Обновленным стилем артист поделился в соцсети, вызвав неоднозначную реакцию у публики.Фотографии изумили подписчиков Виктора. Большинство из них приятно удивились, отметив, что актеру идет седина. Но были и те, кого испугал новый образ.- Боже! Какой белый, - написали фанаты.Некоторым же показалось, что на этой фотографии Добронравов похож на американского актера Хоакина Феникса (прим. - одна из запоминающихся ролей - Джокер в одноименном фильме 2019 года).Несмотря на разногласия фанатов, публикация набрала тысячи «лайков» всего за полчаса.