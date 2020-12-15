Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Актер Виктор Добронравов удивил поклонников новым имиджем

Актер Виктор Добронравов удивил поклонников новым имиджем
Известный актер из Таганрога удивил фанатов новым имиджем. На премьеру фильма «Огонь» Виктор Добронравов пришел в черном смокинге. Однако не строгий костюм привлек внимание присутствующих. Знаменитый актер покрасил волосы и бороду в седой цвет. Обновленным стилем артист поделился в соцсети, вызвав неоднозначную реакцию у публики.

Фотографии изумили подписчиков Виктора. Большинство из них приятно удивились, отметив, что актеру идет седина. Но были и те, кого испугал новый образ.

- Боже! Какой белый, - написали фанаты.

Некоторым же показалось, что на этой фотографии Добронравов похож на американского актера Хоакина Феникса (прим. - одна из запоминающихся ролей - Джокер в одноименном фильме 2019 года).

Несмотря на разногласия фанатов, публикация набрала тысячи «лайков» всего за полчаса.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.