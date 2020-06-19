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Уроженец Таганрога Виктор Добронравов поздравил папу с днем отца

Уроженец Таганрога Виктор Добронравов поздравил папу с днем отца
Таганрогский актер Виктор Добронравов поздравил папу с днем отца. Совместную с Федором Добронравовым фотографию он выложил на своей странице в «Инстаграм».

- Любите своих пап, - написал Виктор в публикации.

К посту актер приложил архивный снимок, где вместе с отцом лежит на траве. Подписчиков повергло в шок от того, насколько они похожи друг на друга. Видно, насколько Федор постарел за эти годы, однако борода и даже прическа у Виктора почти такие же, как у Добронравова-старшего. За сутки публикация набрала более 2,5 тысячи «лайков» и множество восторженных комментариев.

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