Уроженец Таганрога Виктор Добронравов поздравил папу с днем отца

Таганрогский актер Виктор Добронравов поздравил папу с днем отца. Совместную с Федором Добронравовым фотографию он выложил на своей странице в «Инстаграм».- Любите своих пап, - написал Виктор в публикации.К посту актер приложил архивный снимок, где вместе с отцом лежит на траве. Подписчиков повергло в шок от того, насколько они похожи друг на друга. Видно, насколько Федор постарел за эти годы, однако борода и даже прическа у Виктора почти такие же, как у Добронравова-старшего. За сутки публикация набрала более 2,5 тысячи «лайков» и множество восторженных комментариев.