Адвокаты Ростова просят выпустить из СИЗО подозреваемых в экономических преступлениях из-за распространения коронавируса



Инициативная группа адвокатов Ростова выступила с инициативой выпустить из СИЗО обвиняемых в экономических преступлениях в связи с распространением коронавирусной инфекции.



По мнению защитников, в сложившейся ситуации люди, которые находятся под стражей и в отношении которых суд ещё не вынес решения, оказались самой незащищённой группой. В настоящее время в Ростовской области десятки людей находятся под стражей по подозрению в экономических преступлениях. С точки зрения закона они обладают презумпцией невиновности, ведь их вина ещё не доказана в суде.



В СИЗО у этих людей нет возможности полноценно использовать средства гигиены, соблюдать режим самоизоляции и социальную дистанцию. Родственников к ним не пускают. В связи с этим здоровье и жизнь этой категории подозреваемых находятся в опасности.

«В местах лишения свободы, СИЗО самоизоляция невозможна. Во многих странах мира власти, осознавая риски, постепенно освобождают их из-под стражи и даже амнистируют заключенных, которые признаны неопасными для общества, временно выпускают их или переводят под залог», - говорится в обращении ростовских адвокатов.



Ещё в середине марта правозащитники в Европе обратились к Всемирной организации здравоохранения и Совету Европы с просьбой выпустить часть заключенных, чтобы избежать распространения коронавируса в местах временного содержания. Заявление подписали и правозащитные организации России.



Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также призвала разгрузить места лишения свободы.



24 марта Федеральная палата адвокатов рекомендовала защитникам начать подавать ходатайства о смягчении меры пресечения гражданам, помещённым в СИЗО.



Юристы считают, что содержание любого гражданина под стражей может быть оправдано только в случае, если он несёт угрозу обществу. Подозреваемые в экономических преступлениях не представляют общественной опасности, тем более люди преклонного возраста и женщины.



Например, сейчас по уголовному делу, находящемуся в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД по РО, под стражей находятся предприниматели Игорь Поддубный, Виталий Селиванов, Галина Набойщикова и бухгалтер Эмилия Габриелян.



Галине Набойщиковой - 62 года, Эмилии Габриелян - 61 год. Обе страдают хроническими заболеваниями. Трудно поверить в то, что эти женщины могут представлять опасность для общества.



Сами учредители - Игорь Поддубный и Виталий Селиванов - ранее никогда не привлекались к уголовной ответственности. У них есть постоянное место жительства, семьи, дети и внуки. До задержания никто из них не скрывался от правоохранительных органов.



Под стражей предприниматели содержатся уже длительное время. При этом вина их ещё не доказана. Так, 60-летний Дмитрий Лянгузов - директор коммерческой организации, обвиняемый по ст. 159 УК РФ, находится в СИЗО Волгодонска уже полтора года. И это только один из многих примеров.

«Не может быть признано обоснованным и законным содержание под стражей лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений экономической направленности, тем более в настоящее время, когда их жизнь и здоровье находятся в опасности, и их содержание в СИЗО в условиях пандемии фактически является пыткой», - утверждается в обращении адвокатов.



Правозащитники призывают следственные органы, прокуратуру, судей проявить милосердие и предпринять необходимые действия для скорейшего освобождения этих людей из-под стражи.



Документ подписали адвокаты: Каращук В. С., Гурова А. В., Борисов А. С., Истомин А. П.,

Мудрый В. А., Мойшина Т. С., Шарук С. В., Красников И. В., Мартыненко И. Н., Дягай А. А., Мясников А. Е., Ким А. В., Запорожцев В. В.