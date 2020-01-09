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Суд оставил в СИЗО начальника ГУФСИН Ростовской области

Суд оставил в СИЗО начальника ГУФСИН Ростовской области
Начальнику ГУФСИН Ростовской области продлили меру пресечения. Заседание по делу Муслима Даххаева состоялось 11 января.

Как сообщили в суде, арестованный руководитель ведомства останется под стражей ещё на два месяца.
- Мера пресечения избрана до 4 марта, - добавили в Ленинском районном суде.

Напомним, Муслима Даххаева арестовали 13 ноября. Руководителя регионального управления службы исполнения наказаний обвиняют в разглашении гостайны, присвоении или растрате, а также в получении взятки группой лиц. После задержания Даххаева поместили в СИЗО. Он пытался обжаловать это решение, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд решение не изменил и оставил его под стражей.

Добавим, что предшественник Даххаева также был арестован. Сергей Смирнов скончался 8 июня 2018 года в 20-й городской больнице, куда его доставили из СИЗО.

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