Депутат ЗС Евгений Понамаренко может возглавить администрацию города Шахты

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После отставки Андрея Горцевского пост главы администрации Шахт вновь оказался вакантным. Согласно уставу города, нового градоначальника необходимо назначить до 1 мая 2025 года.Менее чем за четыре месяца до крайнего срока появились первые претенденты на эту должность.Один из основных кандидатов — исполняющий обязанности главы городской администрации 55-летний Владимир Петров. В августе 2023 года он стал первым заместителем Горцевского, и его назначение на должность мэра выглядит логичным шагом.Также стоит отметить активность председателя КУИ города Шахты Андрея Салимова в социальных сетях. Он публикует отчеты и видеопоздравления, что может свидетельствовать о его амбициях. Салимову – 42 года, он имеет юридическое образование и опыт работы в администрации и частном секторе. В 2023 году он возглавил КУИ.По информации издания DonDay, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Понамаренко, сын первого мэра Шахт Сергея Понамаренко, рассматривается как один из фаворитов на пост главы городской администрации. После гибели отца в 2012 году Евгений стал наследником семейных активов, которые, по всей видимости, успешно развивает. В 2018 году, будучи избранным в парламент, он задекларировал доход в 47 миллионов рублей, а в 2021 году — 53 миллиона. Понамаренко-младший владеет «Шахтинским мукомольным заводом» и другим бизнесом.