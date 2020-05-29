«96–68–98»: ростовчанка Котова раскрыла параметры своего тела

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова раскрыла параметры своего тела. Откровением ростовчанка поделилась в своем микроблоге.Так, при росте 174 сантиметра объем груди певицы – 96 сантиметров, талии – 68 сантиметров, а бедер – 98 сантиметров. Данные параметры далеки от модельных, но, судя по ним, Котова – счастливая обладательница одного из самых эстетически красивых типов женской фигуры – «песочные часы».Каждый из параметров Татьяна отметила на нужной части тела на соблазнительном фото. Фотограф подчеркнул сочные бедра ростовчанки и изящные изгибы ее талии. На снимке певица позирует в белом белье и джинсовой куртке.