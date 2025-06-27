Фото: нейросеть

В центре Ростова вновь не работает мобильный интернет. Об этом сообщили горожане утром 27 июня.По словам местных жителей, проблемы с мобильной сетью возникли в Западном микрорайоне. Из-за технических проблем с интернетом люди не могут использовать карты и быстро перемещаться по городу.Власти объяснили отключение мобильного интернета необходимостью обеспечить безопасность жителей. Однако остаётся неясным, почему это происходит только в столице региона.