Жилинспекция Ростовской области стала частью проекта по оказанию правовой помощи гражданам

Государственная жилищная инспекция Ростовской области присоединилась к проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций». Соглашение между Госжилинспекцией и государственным казенным учреждением Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг» было подписано 1 июня в Батайске. Именно в этом городе местный центр стал одним из лидеров донского региона в реализации проекта.В мероприятии приняли участие первый замкомитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству - сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова, председатель комитета донского парламента по законодательству, госстроительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев и Начальник Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев.В рамках проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» жителям региона предоставляют бесплатные устные консультации по видеосвязи. Это позволит жителям донского региона обращаться в многофункциональное госучреждение по вопросам имущества, домов и управляющих компаний в формате онлайнПо линии Госжилинспекции сотрудники МФЦ смогут оказывать помощь по вопросам капитального ремонта и перепланировки домов, перевода жилого помещения в нежилое, а также по вопросам взаимодействия с УК, ТСЖ и ЖСК.Ирина Рукавишникова подчеркнула, что в рамках проекта люди получили уже более 4 тысяч консультаций. Такого результата удалось добиться менее чем за три года. На опыт донского региона обратили внимание в верхней палате парламента Российской Федерации.- За три года не поступило ни одной жалобы, что говорит о высоком качестве работы всех участников данного проекта, реализация которого не требует бюджетных затрат и строится на конструктивном межведомственном взаимодействии, - отметила сенатор. - В результате, и участников проекта, и тех, кто обращается в МФЦ за правовой помощью, с каждым годом становится всё больше.Проект позволяет не только облегчить жителям отдаленных населенных пунктов обасти взаимодействие с МФЦ, но и повысить уровень их правовой грамотности. Инициативу по организации платформы «Правовая помощь онлайн» выдвинули в Заксобрании и Правительстве Ростовской области еще летом 2018 года.- Сначала проект «Правовая помощь онлайн» объединил усилия всего нескольких десятков донских МФЦ, - добавил Александр Косачев. - Теперь он замечен и признан на федеральном уровне. Это очень значимое достижение.Также народный избранник поблагодарил представителей областной Государственной жилищной инспекции за оперативную реакцию на региональное предложение.Начальник Госжилинспекции Ростовской области подчеркнул, что проект «Правовая помощь онлайн» поможет жителям региона узнать больше информации об обязанностях ресурсоснабжающих организаций, как поставщиков, а также своих правах, как потребителей. Благодаря этому наладится эффективный диалог с теми УК, к которым у жильцов домов зачастую появляются претензии и вопросы.- Особенно для нас важно, что через систему МФЦ к нам будут обращаться жители отдаленных территорий Ростовской области, где по объективным причинам нет жилищных инспекторов, - заключил Павел Асташев.