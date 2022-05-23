В Рыбновском районе простились с 21-летним сержантом, погибшим в спецоперации

Фото: МБОУ "Школа № 66" г. Рязань

В Рыбновском районе похоронили 21-летнего сержанта, погибшего в спецоперации. Виталия Свиридова не стало 9 мая. Информация об этом появилась на страничке школы № 66 в Рязани, где учился парень.Виталий мечтал стать учителем истории и обществознания. Учителя отзываются о нем как об отзывчивом, честном и ответственном парне. Он всегда помогал одноклассникам, был надежной опорой своей семье и друзьям.После окончания школы Виталий пошел на службу. Военнослужащий являлся командиром боевой машины 275-го самоходного артиллерийского полка четвертой гвардейской танковой дивизии.Виталия Свиридова похоронили 24 мая на городском кладбище в Рязани. Проститься с 21-летним сержантом пришли его родные и близкие, а также представители правительства Рязанской области, районной администрации, епархии и военного гарнизона.