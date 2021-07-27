За места в Государственной Думе России поборется 161 кандидат из Ростовской области
В Ростовской области завершился приём заявок на участие в выборах Государственной Думы РФ. На депутатский мандат подал заявки 161 кандидат из донского региона. Из них 58 человек будут избираться по одномандатным округам и 103 - по партийным спискам.
На избирательных участках людей будут ждать сразу два бюллетеня. В первом надо будет выбрать партию и утверждённый ей закрытый список кандидатов, а во втором конкретного человека, который представляет округ. Депутатов выберут поровну, по 225 человек, каждым способом. Если кандидат избирается первым способом, он идёт по партийным спискам, если вторым - по одномандатным округам.
В обоих случаях присутствует серьёзная конкуренция. В бюллетенях будут представлены 15 партий и больше 160 их представителей. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России», «Зеленая альтернатива», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Зеленые» «Гражданская платформа» и «Российский общенародный союз». Борьба за голоса обещает быть жаркой. С этим согласен и российский политолог и координатор «Лиги избирателей-Ростов» Дмитрий Абросимов.
- Выборы-2021 будут очень конкурентными. У всех партий и кандидатов есть шансы на победу. Мы считаем, что от Ростовской области в Госдуму будет избрано от 12 до 14 депутатов.- поделился прогнозом Дмитрий.
Напомним, в 2016 году депутатский мандат получили 13 жителей донского региона. Из них шесть выбрали по партийным спискам и семь напрямую. Трое выдвиженцев не по спискам покинули Думу и решили не избираться на следующий срок. Вновь поборются за голоса Лариса Тутова, Антон Гетта, Виктор Дерябкин и Михаил Емельянов.
Кроме того, знакомые лица в бюллетенях могут увидеть жители Дона, которые следят за местной политикой. В списках окажутся сразу семь депутатов из Законодательного Собрания Ростовской области. Это Дмитрий Величко, Евгений Федяев, Евгений Бессонов, Сергей Косинов, Андрей Кутырев и Екатерина Стенякина.
Горячее всего пройдёт схватка одномандатных выдвиженцев. Так, в Нижнедонском округе оказалось сразу по 10 депутатов. Причём в битве за голоса столкнуться два уже действующих депутата, Антон Гетта из «Единой России» и Михаил Емельянов из «Справедливой России». С ними в одном бюллетене будут и члены местного Законодательного Собрания Евгений Федяев (ЛДПР) и Дмитрий Величко («Партия Роста»).
- Основная борьба, скорее всего, развернется между Емельяновым и Геттой. Предсказать победителя, даже при всех партийных ресурсах, тут очень сложно, - полагает Дмитрий Абросимов.
В Таганрогском 151-м округе соревнование пройдёт между главами областных депутатских фракций. Так за голоса посоревнуются Евгений Бессонов (КПРФ) и Сергей Косинов (СР). А от «Единой России» на этом округе будет паралимпиец Сергей Бурлаков. По совместительству он член Общественной палаты Российской Федерации.
Вариантов развития событий на выборах очень много. Какой именно депутат будет представлять Ростовскую область в России будут решать только избиратели.