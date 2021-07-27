За места в Государственной Думе России поборется 161 кандидат из Ростовской области

В Ростовской области завершился приём заявок на участие в выборах Государственной Думы РФ. На депутатский мандат подал заявки 161 кандидат из донского региона. Из них 58 человек будут избираться по одномандатным округам и 103 - по партийным спискам.На избирательных участках людей будут ждать сразу два бюллетеня. В первом надо будет выбрать партию и утверждённый ей закрытый список кандидатов, а во втором конкретного человека, который представляет округ. Депутатов выберут поровну, по 225 человек, каждым способом. Если кандидат избирается первым способом, он идёт по партийным спискам, если вторым - по одномандатным округам.В обоих случаях присутствует серьёзная конкуренция. В бюллетенях будут представлены 15 партий и больше 160 их представителей. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России», «Зеленая альтернатива», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Зеленые» «Гражданская платформа» и «Российский общенародный союз». Борьба за голоса обещает быть жаркой. С этим согласен и российский политолог и координатор «Лиги избирателей-Ростов» Дмитрий Абросимов.- Выборы-2021 будут очень конкурентными. У всех партий и кандидатов есть шансы на победу. Мы считаем, что от Ростовской области в Госдуму будет избрано от 12 до 14 депутатов.- поделился прогнозом Дмитрий.Напомним, в 2016 году депутатский мандат получили 13 жителей донского региона. Из них шесть выбрали по партийным спискам и семь напрямую. Трое выдвиженцев не по спискам покинули Думу и решили не избираться на следующий срок. Вновь поборются за голоса Лариса Тутова, Антон Гетта, Виктор Дерябкин и Михаил Емельянов.Кроме того, знакомые лица в бюллетенях могут увидеть жители Дона, которые следят за местной политикой. В списках окажутся сразу семь депутатов из Законодательного Собрания Ростовской области. Это Дмитрий Величко, Евгений Федяев, Евгений Бессонов, Сергей Косинов, Андрей Кутырев и Екатерина Стенякина.Горячее всего пройдёт схватка одномандатных выдвиженцев. Так, в Нижнедонском округе оказалось сразу по 10 депутатов. Причём в битве за голоса столкнуться два уже действующих депутата, Антон Гетта из «Единой России» и Михаил Емельянов из «Справедливой России». С ними в одном бюллетене будут и члены местного Законодательного Собрания Евгений Федяев (ЛДПР) и Дмитрий Величко («Партия Роста»).- Основная борьба, скорее всего, развернется между Емельяновым и Геттой. Предсказать победителя, даже при всех партийных ресурсах, тут очень сложно, - полагает Дмитрий Абросимов.В Таганрогском 151-м округе соревнование пройдёт между главами областных депутатских фракций. Так за голоса посоревнуются Евгений Бессонов (КПРФ) и Сергей Косинов (СР). А от «Единой России» на этом округе будет паралимпиец Сергей Бурлаков. По совместительству он член Общественной палаты Российской Федерации.Вариантов развития событий на выборах очень много. Какой именно депутат будет представлять Ростовскую область в России будут решать только избиратели.