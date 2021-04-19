Экс-глава Ростова Виталий Кушнарёв намерен баллотироваться в Госдуму от «Единой России»
Виталий Кушнарёв, занимавший пост главы администрации Ростова с 2016-го по 2019 год, заявил о своём выдвижении на праймериз от «Единой России» в Государственную Думу. Документы на регистрацию в предварительном голосовании экс-градоначальник подал в понедельник, 19 апреля.
- Избираться планирую по Ворошиловскому и Первомайскому районам Ростова-на-Дону, Аксайскому району и городу Новочеркасску. Эти территории объединены в один избирательный округ под номером 152, - написал в своих социальных сетях бывший мэр Ростова.
Кушнарев сообщил, что формирование предвыборной программы идёт полным ходом. В неё войдут аспекты, которые на протяжении многих лет волнуют жителей муниципалитетов Ростовской области. Одним из них является проблема финансовой зависимости бюджетов от дотаций. Львиную долю доходов Ростов отдает в вышестоящий бюджет, в то время как на собственное развитие остается всего 20%. По мнению Виталия Кушнарева, этого крайне недостаточно.
Еще одной проблемной темой города и области кандидат назвал необходимость внесения изменений в 44-й Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок». В реализации важных для региона программ подрядчиками зачастую становятся организации, находящиеся на другом конце страны либо существенно снижающие цену. Это не позволяет в нормальной степени завершить проект и ввести его в нормативные сроки. Эти и другие социально значимые для Ростовской области вопросы Виталий Кушнарев намерен поднимать в Госдуме.
Виталий Кушнарев родом из посёлка Михайлов Тацинского района. Его политическая деятельность началась с работы в администрации Белокалитвинского района. В 2010 году он занимал должность в правительстве донского региона. С 2014-го по 2016 год возглавлял Министерство транспорта Ростовской области, а в последующие 2,5 года занимал пост главы администрации Ростова. На сегодняшний день кандидат является председателем совета директоров АО «Региональная корпорация развития».
За время пребывания Виталия Кушнарева на посту сити-менеджера в Ростове-на-Дону появился аэропорт Платов, транспортное кольцо вокруг донской столицы. Также под его руководством в городе прошёл чемпионат мира по футболу в 2018 году, построили стадион «Ростов Арена», парк Левобережный. Был открыт Ворошиловский мост, благоустроен гребной канал. Кроме того, преобразили улицы Большую Садовую и Станиславского, приобрели приличный внешний вид более 100 ростовских двориков.
- Мне бы хотелось вернуть программу реконструкции дворов. Она очень хорошо себя зарекомендовала и хотелось, чтобы на федеральном уровне появилась отдельная целевая программа с названием, допустим, «Новый российский двор», которая бы позволила произвести ремонт и благоустройство всех дворов России, - подчеркнул кандидат в депутаты.
Виталий Кушнарев признался, что ранее не вел социальные сети, так как считал живое общение более эффективным. В современном мире информационных технологий он намерен не только встречаться с гражданами, но и отвечать на вопросы неравнодушных дончан и делиться своими идеями на личных страницах в интернете.
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