Глава администрации Ростова подал в отставку



Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку. Об этом стало известно 23 апреля на заседании ростовской городской Думы.



Депутаты приняли отставку сити-менеджера. Решение принято по собственному желанию.

- Полномочия главы прекращаются досрочно с 23 апреля, - сообщили в гордуме. – Председатель городской Думы расторгает контракт от 7 ноября 2016 года с главой администрации Виталием Кушнаревым в связи с отставкой по собственному желанию.



Исполняющим обязанности главы администрации Ростова становится первый заместитель мэра – Алексей Логвиненко.



Напомним, Виталий Кушнарев стал первым сити-менеджером Ростова. Свою должность он занял по итогам конкурса в 2016 году.



Добавим, что Виталий Кушнарев родился в хуторе Михайлов Тацинского района Ростовской области. В 1997 году он окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» с присвоением квалификации «горный инженер». В 1998 году там же получил специальность «Экономика и управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки» с присвоением квалификации «экономист-менеджер».



С 2003 года Виталий Кушнарев работал начальником отдела реструктуризации угольной отрасли администрации Белокалитвинского района.



В 2010-м году был назначен помощником губернатора Ростовской области. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора, затем первого заместителя руководителя аппарата - управляющего делами.

В 2013 году окончил юрфак Южного федерального университета. В 2014-м году был назначен на должность министра транспорта донского региона.



7 ноября 2016 года по результатам конкурса с Виталием Кушнаревым был заключен контракт на замещение должности главы администрации Ростова.



Отметим, что руководство Виталия Кушнарева было отмечено затянувшимся и неудачным ремонтом улицы Станиславского, введение платных парковок, непродуманной транспортной реформой.