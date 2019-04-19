Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Глава администрации Ростова подал в отставку

Глава администрации Ростова подал в отставку
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку. Об этом стало известно 23 апреля на заседании ростовской городской Думы.

Депутаты приняли отставку сити-менеджера. Решение принято по собственному желанию.
- Полномочия главы прекращаются досрочно с 23 апреля, - сообщили в гордуме. – Председатель городской Думы расторгает контракт от 7 ноября 2016 года с главой администрации Виталием Кушнаревым в связи с отставкой по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы администрации Ростова становится первый заместитель мэра – Алексей Логвиненко.

Напомним, Виталий Кушнарев стал первым сити-менеджером Ростова. Свою должность он занял по итогам конкурса в 2016 году.

Добавим, что Виталий Кушнарев родился в хуторе Михайлов Тацинского района Ростовской области. В 1997 году он окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» с присвоением квалификации «горный инженер». В 1998 году там же получил специальность «Экономика и управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки» с присвоением квалификации «экономист-менеджер».

С 2003 года Виталий Кушнарев работал начальником отдела реструктуризации угольной отрасли администрации Белокалитвинского района.

В 2010-м году был назначен помощником губернатора Ростовской области. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора, затем первого заместителя руководителя аппарата - управляющего делами.
В 2013 году окончил юрфак Южного федерального университета. В 2014-м году был назначен на должность министра транспорта донского региона.

7 ноября 2016 года по результатам конкурса с Виталием Кушнаревым был заключен контракт на замещение должности главы администрации Ростова.

Отметим, что руководство Виталия Кушнарева было отмечено затянувшимся и неудачным ремонтом улицы Станиславского, введение платных парковок, непродуманной транспортной реформой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.