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Стала известна дата проведения конкурса на пост главы администрации Ростова

Стала известна дата проведения конкурса на пост главы администрации Ростова
Стала известна дата проведения конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону. Информацию об этом разместили в документах на сайте городской администрации 20 мая.

Городская дума Ростова-на-Дону определилась с датой проведения конкурса на пост главы администрации донской столицы. Днем проведения конкурса станет 11 октября 2019 года. Список кандидатов, претендующих на пост главы администрации города, пока не известен.

Как ранее сообщалось, Виталий Кушнарев покинул свой пост 23 апреля. Вслед за ним ушли его заместитель Дмитрий Мамелко и Владимир Сакеллариус.

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