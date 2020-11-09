Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал работу министерства здравоохранения региона
Губернатор Ростовской области раскритиковал работу исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Александра Крата. Своё недовольство глава региона высказал на заседании оперативного штаба 11 ноября.
Александр Крат затронул проблему позднего обращения граждан за медицинской помощью, что приводит не только к осложнениям болезни, но и к смертельным исходам. Василий Юрьевич в ответ на доклад сообщил, что в министерстве здравоохранения области есть недоработки в этом направлении.
- Не нужно быть врачом, чтобы понимать, что позднее обращение жителей за помощью, поздняя госпитализация приводят к тяжёлому течению болезни, - заявил губернатор.
Также глава Дона напомнил исполняющему обязанности министра здравоохранения о высокой динамике смертности от коронавируса в Ростовской области. Василий Голубев признался, что эпидобстановка его настораживает. Одна из главных причин, которую выделил губернатор, - недоработка со стороны медиков и чиновников.
- Займитесь этим основательно, промониторьте ситуацию, это несложно сделать, - указал глава. - Соберите специалистов, врачей, найдите новые подходы, чтобы сократить время.
Также на заседании оперативного штаба обсудили загруженность коечного фонда в регионе. Несмотря на то, что накануне появилось ещё 200 мест для тяжелобольных, многим пациентам всё равно приходиться отказывать в госпитализации.
Вероятно, если опасное заболевание начнут выявлять гораздо быстрее, то кроватей в ковидных госпиталях станет гораздо меньше.
- В настоящее время загрузка коечного фонда не самая высокая среди других регионов России, - отметил Василий Голубев. - Открывают новые больницы для заражённых, появляются новые места. Но кто, кроме как Минздрав, должен заниматься вопросом мониторинга?
По мнению губернатора, здравоохранение области должно оперативнее реагировать на меняющуюся ситуацию в регионе и предлагать решения.
Напомним, Крат стал и.о. министра здравоохранения Ростовской области после увольнения Татьяны Быковской. 27 октября она покинула этот пост. Татьяна Юрьевна руководила министерством с 2004 года.