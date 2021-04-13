Донские парламентарии приняли новые законы после отчёта о деятельности правительства

Во вторник, 13 апреля, состоялось заседание парламента Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев выступил с отчётом о деятельности правительства.На мероприятии депутаты Заксобрания Ростовской области также обсудили актуальный и волнующий всех вопрос об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на Дону. За 2020 год на борьбу с новой опасной инфекцией было направили 15 миллиардов рублей. Около 2,6 миллиардов рублей выделили на заработную плату медикам, работающим в красных зонах.За время пандемии темпы промышленного производства в целом по стране упали на 2,6%. Однако Ростовская область, напротив, сумела их нарастить на 1,7%. Несмотря на этот позитивный аспект, в регионе снизились обороты торговли, общественного питания и платных услуг местным жителям, пострадал малый бизнес, понесли большие убытки донские предприниматели. По мнению депутатов, непростое для всех время уже осталось позади. В начале 2021 года многие компании, организации, производства дали неплохой старт, результаты показали прирост уже на несколько процентов.Председатель регионального парламента Александр Ищенко считает, что в прошлом году населению Дона был брошен настоящий вызов, как в кризисы 90-х. Не взирая на все сложности, область сохранила темпы развития государственных и муниципальных структур, экономики.Кроме того, на заседании представители разных политический фракций отметили некоторые нерешённые проблемы. В их число вошли недостаток медицинских работников, вопросы с пробками и парковками, которые возникли в результате точечной застройки, жалобы на состояние воды в некоторых районах области.После того, как парламентарии проголосовали за отчёт о работе правительства, депутаты приняли несколько новых областных постановлений. Они внесли правки в закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Теперь семья, в которой доход на каждого её члена не превышает сумму прожиточного минимума, будет получать выплату не 50%, а 75% на ребёнка. Если прибыль и в этом случае не перейдёт порог прожиточного минимума, то пособия увеличат до 11 642 рублей, полного размера. Принятое решение вступило в силу задним числом с 1 января.Также власти внесли коррективы в областной закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. Согласно изменениям, в магазинах продажи алкоголя, которые располагаются внутри многоэтажных домов, ликвидируют «наливайки». Раньше их деятельность разрешалась в точках, имеющих площадь более 20 квадратных метров. В ближайшее время им разрешат работать только в помещениях не менее 50 квадратных метров. Правила начнут действовать с 1 июня. Это позволит уменьшить регулярное распитие спиртных напитков.Ещё донские парламентарии установили административную ответственность за нарушение правил прогона и выпаса домашних животных и птиц. Штраф будет налагаться и за случаи, когда скот причинит вред здоровью человека и его имуществу. Сумма денежного взыскания для хозяина составит от 100 до 300 тысяч рублей.Глава региона выступил с инициативой принять поправки в областной закон о культуре, которые позволяет ветеранам и инвалидам ВОВ бесплатно посещать музеи на Дону. Для ветеранов боевых действий будет предоставляться льгота на подобные услуги.