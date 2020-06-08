Губернатор Ростовской области отчитался перед депутатами о результатах работы за 2019 год

На очередном 21-м заседании донского Законодательного собрания губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил депутатам о работе правительства в 2019 году. Мероприятие состоялось 10 июня в формате видеоконференции.Во время доклада глава региона сообщил, что средняя заработная плата в сравнении с 2018 годом увеличилась на 7,8% и составила 33,5 тысячи рублей. Также среднедушевой доход населения области превысил 30 тысяч рублей, поднявшись на 6%.В 2019 году на Дону ввели в эксплуатацию порядка 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 9,5% больше, чем год назад. По этим показателям наша область занимает шестое место по России.Василий Голубев добавил, что в 2019-м на Дону произвели сельскохозяйственной продукции на 105,4% больше, чем в 2018-м. Сумма составила 303,1 миллиарда рублей.После слушания доклада губернатора парламентарии приняли решение о проведении выборов губернатора и дополнительных выборов депутатов донского Заксобрания. Это связано с досрочным сложением полномочий Андреем Алабушевым и Владимиром Лакуниным. Выборы губернатора и довыборы по Целинскому одномандатному избирательному округу № 17 и Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному округу № 5 пройдут 13 сентября.