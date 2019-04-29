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Злоумышленник украл в Ростове тротуарные поребрики на 70 тысяч

Злоумышленник украл в Ростове тротуарные поребрики на 70 тысяч
В Ростове-на-Дону злоумышленник украл на одной из улиц тротуарные поребрики. Предполагаемого преступника задержали 30 апреля.

В полицию заявил директор строительной фирмы, который рассказал, что с улицы в Ворошиловском районе украли поребрики. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Через какое-то время предполагаемого преступника задержали.

Он не успел продать украденное, а возил поребрики в своей машине. Имущество отобрали и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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