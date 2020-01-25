Время премий: главные фавориты «Оскара» и не только





Статуэтки «Оскар» найдут своих обладателей 9 февраля, и до этого времени вряд ли утихнут горячие споры о том, кто же их получит. Масла в огонь подливают уже определившие своих фаворитов «Золотой глобус» и премия Гильдии киноактеров США, а также ожидаемая BAFTA.



При этом шорт-листы самых престижных кинопремий в этом году оказались максимально близки, так что конкуренция действительно острая. Мы вместе с онлайн-кинотеатром ivi рассказываем о фильмах, которые будут соревноваться в основных номинациях «Оскара», и сравниваем их успехи на других кинофестивалях.



«Лучший фильм»



В главной номинации «Оскара» представлены девять фильмов: «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты». Если судить по шорт-листам основных кинопремий, среди всех претендентов намечается как минимум три фаворита: «Джокер», «Однажды... в Голливуде», а также лента «1917», рассказывающая о событиях Первой мировой войны.



Лидером в этой тройке выглядит именно «Джокер». Психологический триллер стал сенсацией на Венецианском фестивале и получил главную награду - статуэтку «Золотой лев». Фильм оказался невероятно успешным и в прокате, где он заработал больше $1 млрд, став самым кассовым среди фильмов с рейтингом R (Restricted - дети до 17 лет могут смотреть только со взрослыми). Что касается «Золотого глобуса», то он принес Джокеру награды за лучшую мужскую роль и лучшую музыку к фильму.



Картина «1917» получила статуэтки «Золотого глобуса» в престижных номинациях «Лучший фильм – драма» и «Лучшая режиссура» (Сэм Мендес), а лента «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино завоевала три награды в категориях «Лучший фильм – комедия», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана».



«Джокер», «Однажды в… Голливуде» и «1917» соперничают между собой и на еще одной престижной премии - BAFTA, награды в которой вручают за заслуги в международном и британском кинематографе. Все три ленты претендуют на статуэтки в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».



«Лучший актер»



Эта номинация собрала, пожалуй, самый цвет Голливуда - Антонио Бандераса («Боль и слава»), Леонардо ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адама Драйвера («Брачная история»), Хоакина Феникса («Джокер») и Джонатана Прайса («Два папы»).



Фаворитами гонки можно назвать ди Каприо, Феникса и Драйвера, поскольку эти актеры есть и в шорт-листе BAFTA, а у Феникса уже есть «Золотой глобус» и премия Гильдии киноактеров США. Впрочем, шансы, что оскаровское жюри решит отметить и Бандераса, который за роль переживающего творческий кризис режиссера уже получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, тоже имеются.



«Лучшая актриса»



В этой номинации удача вполне может оказаться на стороне Рене Зеллвегер. За яркое и эмоциональное исполнение роли американской актрисы и певицы Джуди Гарленд в биографическом фильме «Джуди» Рене уже получила статуэтку «Золотого глобуса» и премию Гильдии киноактеров США. Номинация на BAFTA у нее тоже имеется. Более того, ее работу отметили еще две премии с американским и британским жюри - Hollywood Film Awards и British Independent Film Awards.



Впрочем, у Зеллвегер весьма серьезная конкуренция - в первую очередь, в лице Скарлетт Йоханссон, сыгравшей главную роль в картине «Брачная история» и, безусловно, Шарлиз Терон. На стороне последней - актуальность сюжета: она сыграла в ленте «Скандал», повествующей о сексуальных домогательствах на одном из американских телеканалов.



«Лучшие актер и актриса второго плана»



Пожалуй, будет справедливо, если Брэд Питт наконец получит «Оскара» за актерскую работу - роль Клиффа Бута в ленте «Однажды в… Голливуде». «Золотой глобус» и премия Гильдии киноактеров США у него уже в кармане, а BAFTA также рассматривает его в числе претендентов на награду.



Неплохие шансы также у фильма «Ирландец». Сразу два актера - Аль Пачино и Джо Пеши - претендуют на «оскаровские» статуэтки. И, конечно, не стоит сбрасывать со счетов еще двух сильных актеров и их работы - Тома Хэнкса («Прекрасный день по соседству») и Энтони Хопкинса («Два папы»).



Что касается номинантов на звание «Лучшей актрисы второго плана», то среди них шансы высоки у Лоры Дерн за роль в «Брачной истории» (именно она получила «Золотой глобус») и Скарлетт Йоханссон, сыгравшей роль матери главного героя в военной ленте «Кролик Джорджо». Также на награды в этой категории претендуют Кети Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).



За какими фильмами еще стоит следить?



• «Рокетмен» - биографический фильм об Элтоне Джоне, который прямо сейчас доступен на ivi. Фильм получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня к фильму» и претендует на такую же награду на «Оскаре».



• «Король Лев» - один из самых успешных анимационных проектов года не смог завоевать «Золотой глобус» и удостоился только номинаций, но есть шанс, что он возьмет реванш на «Оскаре» и получит статуэтку за визуальные эффекты.



• «История игрушек-4» и «Как приручить дракона-3» - эти полнометражные анимационные истории имеют все шансы стать лучшими в своем жанре. Как и в случае с «Королем Львом», награду на «Золотом глобусе» они не получили. Однако предыдущая «История игрушек: Большой побег» завоевала «Оскар» в номинациях «Лучший анимационный полнометражный фильм» и «Лучшая песня», а оригинальный «Король Лев», выпущенный в 1994 году, был удостоен двух статуэток за песню и музыку.