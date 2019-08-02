Однажды в... «Чарли»!



10 августа в 18:00 в ТРК «Сокол» вас будет ждать шоу-программа по случаю выхода долгожданного фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде»!



Ведущий, яркий фотосет, конкурсы, подарки, хорошее настроение гарантированы!



Вход на мероприятие свободный!



О фильме:

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету известный ТВ-актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.