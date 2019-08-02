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Однажды в... «Чарли»!

Однажды в... «Чарли»!
10 августа в 18:00 в ТРК «Сокол» вас будет ждать шоу-программа по случаю выхода долгожданного фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде»!

Ведущий, яркий фотосет, конкурсы, подарки, хорошее настроение гарантированы!

Вход на мероприятие свободный!

О фильме:
Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету известный ТВ-актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

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