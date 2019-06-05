В Зверево случился крупный пожар в хозпостройке



Фото: nashkraj.by



В Зверево Ростовской области произошёл крупный пожар. Возгорание случилось около 17 часов 7 июня в хозяйственной постройке на северо-восточной окраине города.



- К тушению привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



На ликвидацию пожара ушло порядка 15 минут. Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.