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В Волгодонске парень угнал автомобиль, чтобы поехать домой

В Волгодонске молодой человек подозревается в краже автомобиля. В отношении 23-летнего парня возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Местный житель припарковал свой «ВАЗ-2109» возле дома и через какое-то время увидел, что его авто пропало. Как выяснилось, один из прохожих заметил, что машина не заперта. В салоне он нашёл ключи и решил угнать легковушку, чтобы вернуться домой. Пытаясь замести следы, он затем переставил ВАЗ на другую улицу.

- Сотрудники полиции изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбудили дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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