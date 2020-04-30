В Волгодонске парень угнал автомобиль, чтобы поехать домой

В Волгодонске молодой человек подозревается в краже автомобиля. В отношении 23-летнего парня возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Местный житель припарковал свой «ВАЗ-2109» возле дома и через какое-то время увидел, что его авто пропало. Как выяснилось, один из прохожих заметил, что машина не заперта. В салоне он нашёл ключи и решил угнать легковушку, чтобы вернуться домой. Пытаясь замести следы, он затем переставил ВАЗ на другую улицу.



- Сотрудники полиции изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбудили дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.