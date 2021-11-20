В ростовском районе Суворовском со следующего года не будет проблем с перебоями в подаче электричества

Фото: «Югстрой-Электросеть».

21 ноября в пабликах жителей района Суворовского прокатилась волна сообщений об аварийном отключении электроэнергии. Тысячи граждан остались без света и воды. Журналисты обратились за комментариями к руководству компании «Югстрой-Электросеть».Именно это предприятие обслуживает высоковольтную ЛЭП, питающую данный район. Гендиректор компании Сергей Ганюшкин сообщил, что причиной аварийного отключения стал сильный ветер. Именно из-за него на отдельных участках воздушной линии 10 кВ образовались перехлесты и обрывы.По словам Ганюшкина, линия протянулась примерно на 9 километров, при этом около 5 из них – воздушная часть. Директор отметил, что полностью исключить аварии, особенно на воздушных участках, невозможно. Задача обслуживающей линию компании – оперативная реакция на аварии и максимально быстрое их устранение.Также Сергей Ганюшкин сообщил, что работы по устранению последствий аварии начались ранним утром и были завершены уже в 15:19. К этому времени у всех потребителей появилось электричество.Отвечая на вопрос журналистов о том, что будет сделано для избежания подобных аварий в будущей, руководитель «Югстрой-Электросеть» сообщил, что уже с будущего года длительных аварийных отключений не будет. Дело в том, что микрорайон будет запитан двумя дополнительными линиями, идущими в земле. Монтажные работы уже завершены, а подключение будет произведено в конце декабря текущего года.Также уже получены допускающие документы от федеральных сетей и ОДУ (оперативно-диспетчерского управления) юга. Напряжение будет подано после заключения гарантирующим поставщиком («ТНС-Энерго») договора о закупке электричества на оптовом рынке.