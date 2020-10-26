В Ростовской области продолжает сохраняться повышенная пожароопасность

В Ростовской области сохраняется пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.В период с 29 по 31 октября сохранится риск возникновения пожаров на большей части территории Ростовской области. Особая опасность возгораний грозит Верхнедонскому, Шолоховскому, Чертковскому, Кашарскому, Миллеровскому, Тарасовскому, Каменскому районам и Приазовью - Куйбышевскому, Матвеево-Курганскому районам Ростовской области.Напомним, в Ростовской области участились случаи пожаров. В Азовском районе этой ночью горела сухая трава. Огонь распространился на площади два гектара. Пожар тушили 68 спасателей и 23 единицы техники. В результате возгорания, к счастью, никто не пострадал.Донским жителям стоит с особой внимательностью и осторожностью обращаться с возможными очагами возгорания. Нельзя разжигать костры и бросать непотушенные окурки в сухую траву.