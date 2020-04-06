В Ростове мужчина угнал машину приятеля у нового владельца

Житель Ростова подозревается в краже автомобиля «БМВ» стоимостью 900 тысяч рублей.



В январе в полицию обратился автовладелец, который заявил о пропаже машины. Накануне он оставил иномарку на парковке возле дома, а утром её там не оказалось.



По подозрению в краже полицейские задержали 30-летнего ростовчанина. Как выяснилось в ходе расследования, задержанный был знаком с предыдущим владельцем автомобиля. До продажи машины, он завладел вторым комплектом ключей, заранее планируя кражу. Обнаружив «БМВ» на улице, мужчина воспользовался ключами и украл автомобиль.

- Ростовчанин рассказал, куда спрятал транспортное средство. В гаражном боксе, арендуемом мужчиной, полицейские обнаружили угнанный автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сотрудникам уголовного розыска фигурант пояснил, что собирался разобрать машину по частям для последующей продажи.



Во время обыска у подозреваемого, полицейские нашли не только документы на машину, но и травматический пистолет, а также предметы, имеющие признаки холодного оружия. Изъятые вещи направлены на исследование.



В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».