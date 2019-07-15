В Ростове ещё шесть объектов культурного наследия получили охранный статус



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Шесть объектов культурного наследия в Ростове получили охранный статус. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 17 июля.

Зоны охраны установили над особняком М.Н. Черновой, 1899 г. (Большая Садовая, 27/47), жилым домом М.А. Федоровой, 1910 г.



(Социалистическая, 33/34), доходным домом Я.А. Баранова (Шаумяна, 11), доходным домом А.А. Леонидова (Б. Садовая, 30), в котором в 1924 – 1926 гг. жил писатель А.А. Фадеев, доходным домом А.М. Гордона кон. XIX в. (пр. Ворошиловский, 28) и доходным домом К.М. Чернова» (Чехова проспект, 18).

- Под охрану государства они были взяты еще в 1998 году, а вот границы для обеспечения их сохранности установлены только сейчас, - пояснили в региональном правительстве.



В границах установленных зон запрещено строительство и ограничена любая хозяйственная деятельность.