Бытовой вандализм: жители Ростова раскрасили лепнину исторического дома



Жители многоэтажного дома в центре Ростова на улице Шаумяна, 110 решили добавить красок, как им, видимо, казалось, невзрачной многоэтажке. Всё бы ничего, но многоквартирный дом является объектом культурного наследия.



Ростовчане «надругались» над Доходным домом братьев И. и Г. Дерткезовых. Здание было построено в 1910-е годы. Один из его жильцов покрасил под своим окном лепнину – голову льва сделал ярко-жёлтой, а декоративные элементы с двух сторон от неё – белыми. Жёлтый цвет приобрели и небольшие выемки под окнами квартиры.





Фото: Егор Земцов



По словам руководителя объединения «Мой фасад» Романа Бочарникова, собственник квартиры либо не знал о статусе дома, либо пренебрёг им.

- Любые изменения на объекте культурного наследия, в том числе изменение цвета элементов фасада, должны согласовываться с соответствующими органами, - пояснил Роман Бочарников. – Теперь контролирующие органы, следящие за состоянием исторических объектов, должны выдать жильцам предписание, которое обяжет их вернуть фасаду привычный цвет.





Фото: Егор Земцов



Добавим, что именно в этом доме жил ростовский писатель Виталий Сёмин. В 1942 году 15-летним подростком будущего писателя угнали на принудительные работы в Германию. В своих книгах он описывал жизнь в Ростове, в том числе в доме на улице Шаумяна.