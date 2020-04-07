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В Батайске мужчина угнал машину и устроил на ней ДТП

В Батайске мужчина угнал машину и устроил на ней ДТП
В Батайске Ростовской области задержали автоугонщика. Местный житель похитил автомобиль и устроил на нём ДТП. Происшествие случилось 8 апреля около 8:30.

Сотрудники ГИБДД получили сообщение о том, что в переулке Книжный «ВАЗ-21093» врезался в «ГАЗель». Как оказалось, легковушка находилась в розыске.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 33-летний мужчина вскрыл припаркованный «ВАЗ» и стал кататься на нём по городу. В какой-то момент он не справился с управлением и попал в ДТП. В отношении него возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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