В Батайске мужчина угнал машину и устроил на ней ДТП

В Батайске Ростовской области задержали автоугонщика. Местный житель похитил автомобиль и устроил на нём ДТП. Происшествие случилось 8 апреля около 8:30.Сотрудники ГИБДД получили сообщение о том, что в переулке Книжный «ВАЗ-21093» врезался в «ГАЗель». Как оказалось, легковушка находилась в розыске.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 33-летний мужчина вскрыл припаркованный «ВАЗ» и стал кататься на нём по городу. В какой-то момент он не справился с управлением и попал в ДТП. В отношении него возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.