В Ростовской области парень угнал машину и врезался на ней в столб



В Шахтах задержали парня, который угнал у своего знакомого машину и попал на ней в аварию. Инцидент случился 28 февраля.



Подозреваемый ездил вместе с владельцем автомобиля по городу. Когда знакомые подъехали к дому автовладельца, ему понадобилось ненадолго зайти внутрь. Злоумышленник попросил не глушить машину, чтобы работала печка. Дождавшись, пока водитель зайдёт в дом, он сел за руль и уехал.



Когда владелец автомобиля вернулся на место, где припарковал «Мазду 6», он не поверил своим глазам. Приятель исчез вместе с его машиной. Потерпевший обратился в полицию.



Ориентировка на транспортное средство была передана всем патрулирующим нарядам полиции. Позже сотрудникам ДПС поступило сообщение о ДТП. Приехав на место, они обнаружили «Мазду», подходящую под описание той, что угнали. Правоохранители задержали подозреваемого.



- Им оказался 22-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.