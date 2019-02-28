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В Ростовской области парень угнал машину и врезался на ней в столб

В Ростовской области парень угнал машину и врезался на ней в столб
В Шахтах задержали парня, который угнал у своего знакомого машину и попал на ней в аварию. Инцидент случился 28 февраля.

Подозреваемый ездил вместе с владельцем автомобиля по городу. Когда знакомые подъехали к дому автовладельца, ему понадобилось ненадолго зайти внутрь. Злоумышленник попросил не глушить машину, чтобы работала печка. Дождавшись, пока водитель зайдёт в дом, он сел за руль и уехал.

Когда владелец автомобиля вернулся на место, где припарковал «Мазду 6», он не поверил своим глазам. Приятель исчез вместе с его машиной. Потерпевший обратился в полицию.

Ориентировка на транспортное средство была передана всем патрулирующим нарядам полиции. Позже сотрудникам ДПС поступило сообщение о ДТП. Приехав на место, они обнаружили «Мазду», подходящую под описание той, что угнали. Правоохранители задержали подозреваемого.

- Им оказался 22-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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