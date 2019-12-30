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Житель Ростовской области угнал припаркованный автомобиль

Житель Ростовской области угнал припаркованный автомобиль
В Ростовской области мужчина угнал припаркованный автомобиль. Кража транспорта произошла в Орловском районе.

Местный житель заявил о пропаже своего «ВАЗ-2106» в полицию. По словам автовладельца, он оставил машину возле дома, а спустя время не обнаружил её там. Через некоторое время сотрудники ГИБДД остановили «шестерку», похожую по описанию на разыскиваемый автомобиль, на одной из улиц. Находившегося за рулём мужчину задержали и доставили в полицию.
- Подозреваемый рассказал, что заметил возле одного из домов машину, в замке зажигания которой были ключи. Он воспользовался ситуацией и угнал автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый помещён под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль вернули владельцу.

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