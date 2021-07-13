У электрички сообщением Ростов - Таганрог будет новая остановка в Приморке

Для пассажиров пригородного поезда № 6513 сообщением Таганрог - Ростов появится еще одна остановка. Информация об этом есть на сайте СКЖД.Как заявили в РЖД, для удобства пассажиров и повышения качества обслуживания еще одну остановку между двумя крупными городами сделали в селе Приморка. Ранее людям приходилось вставать в другом пункте и пешком идти в свое село.Если первая электричка отправляется из Таганрога в 6 часов утра, то через 20 минут она уже будет в Приморке.