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У электрички сообщением Ростов - Таганрог будет новая остановка в Приморке

У электрички сообщением Ростов - Таганрог будет новая остановка в Приморке
Для пассажиров пригородного поезда № 6513 сообщением Таганрог - Ростов появится еще одна остановка. Информация об этом есть на сайте СКЖД.

Как заявили в РЖД, для удобства пассажиров и повышения качества обслуживания еще одну остановку между двумя крупными городами сделали в селе Приморка. Ранее людям приходилось вставать в другом пункте и пешком идти в свое село.

Если первая электричка отправляется из Таганрога в 6 часов утра, то через 20 минут она уже будет в Приморке.

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