В Ростове автобусы будут снимать с маршрутов из-за нарушения пассажирами «масочного» режима

В Ростове-на-Дону автобусы будут снимать с маршрутов из-за пассажиров без индивидуальных средств защиты. Об этом сообщает городская администрация.Из-за ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции было принято решение более тщательно проверять соблюдение «масочного» режима. Водителям общественного транспорта запрещено пускать горожан в салон без респиратора или маски.Из-за несоблюдения предписанных Роспотребнадзором правил автобусы снимут с маршрутов.С 19 мая в Ростове проверено более шести тысяч транспортных средств. Только за текущий месяц было составлено свыше 300 протоколов о нарушениях «масочного» режима. Перевозчикам грозит штраф до 300 тысяч рублей.