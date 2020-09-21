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В Ростове автобусы будут снимать с маршрутов из-за нарушения пассажирами «масочного» режима

В Ростове автобусы будут снимать с маршрутов из-за нарушения пассажирами «масочного» режима
В Ростове-на-Дону автобусы будут снимать с маршрутов из-за пассажиров без индивидуальных средств защиты. Об этом сообщает городская администрация.

Из-за ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции было принято решение более тщательно проверять соблюдение «масочного» режима. Водителям общественного транспорта запрещено пускать горожан в салон без респиратора или маски.

Из-за несоблюдения предписанных Роспотребнадзором правил автобусы снимут с маршрутов.

С 19 мая в Ростове проверено более шести тысяч транспортных средств. Только за текущий месяц было составлено свыше 300 протоколов о нарушениях «масочного» режима. Перевозчикам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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