Ростовчанка заняла первое место на первенстве России по велоспорту



На первенстве России по велоспорту лучшей стала уроженка Ростова-на-Дону. В Санкт-Петербурге встретились юниоры в возрасте от 17 до 18 и от 19 до 22 лет. В город съехались спортсмены со всей страны.



Ростовчанка Виктория Левченко одержала победу в женской командной гонке преследования на четыре километра. В велотреке девушка участвовала в категории 19-22 года. В команде Виктории были Наталья Студеникина из Воронежа, Дарья Малькова из Санкт-Петербурга, а также Мария Ростовцева из Тулы.



Эти соревнование были пропускными для участия в первенстве Европы. Оно пройдёт в Бельгии с 9 по 14 июля.

