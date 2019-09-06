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На первенстве Европы по тхэквондо ростовчанка завоевала серебряную медаль

На первенстве Европы по тхэквондо ростовчанка завоевала серебряную медаль
Серебряным призёром первенства Европы по тхэквондо стала ростовская спортсменка. Юниоры до 21 года сражались за звание лучших на соревнованиях, которые проходили в Швеции, город Хельсинборг. Состязания закончились 8 сентября.

Ростовчанка Ядвига Дмитриева-Баханская представляла сборную России в весовой категории до 57 килограммов. Девушка заняла второе место по итогам первенства. Состязания начались для неё с победы над испанской тхэквондисткой. Затем она одержала верх над двумя спортсменками из России. В полуфинале встретилась с представительницей Турции. В итоговой схватке Ядвига уступила латвийке.

В общекомандном зачёте сборная России оказалась на первом месте.

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