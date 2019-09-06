На первенстве Европы по тхэквондо ростовчанка завоевала серебряную медаль



Серебряным призёром первенства Европы по тхэквондо стала ростовская спортсменка. Юниоры до 21 года сражались за звание лучших на соревнованиях, которые проходили в Швеции, город Хельсинборг. Состязания закончились 8 сентября.



Ростовчанка Ядвига Дмитриева-Баханская представляла сборную России в весовой категории до 57 килограммов. Девушка заняла второе место по итогам первенства. Состязания начались для неё с победы над испанской тхэквондисткой. Затем она одержала верх над двумя спортсменками из России. В полуфинале встретилась с представительницей Турции. В итоговой схватке Ядвига уступила латвийке.



В общекомандном зачёте сборная России оказалась на первом месте.

