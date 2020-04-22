«Россети Юг» обеспечили электричеством 29 фельдшерско-акушерских пунктов
«Россети Юг» с начала текущего года обеспечил электричеством 29 фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких регионах России. Энергию подключили ФАПам в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Калмыкия.
Фельдшерско-акушерские пункты строятся в стране в рамках национального проекта «Здравоохранение». Они позволяют жителям отдалённых населённых пунктов получать своевременную качественную медицинскую помощь. Для их работы необходима бесперебойная подача электроэнергии.
Уже второй год лидером по количеству подключенных ФАПов является волгоградский филиал компании «Россети Юг». Его сотрудники с начала года обеспечили электричеством уже 16 пунктов. Ещё 13 сельских медучреждений подключены к сети в Калмыкии, а также в Астраханской и Ростовской областях. Компания обеспечивает ФАПы необходимой мощностью от 8 до 15 кВт, которая требуется для освещения здания и прилегающей территории, а также подключения медицинского оборудования.
Специалисты «Россетей» работают так, чтобы после подключения ФАПы уже были готовы функционировать: устанавливают уличные фонари и приборы учёта, строят воздушные линии электропередачи, используя безопасные самонесущие изолированные провода, а также оборудуют проводку внутри зданий.
Генеральный директор компании Борис Эбзеев обратил внимание, что «Россети Юг» уделяют особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов.
- Чтобы максимально упростить процедуры, мы организовали работу дистанционных сервисов. У клиентов есть возможность получить личную консультацию у руководителей филиалов, - добавил Борис Эбзеев.
Дистанционно подать заявку на технологическое подключение можно через портал электросетевых услуг. За личной консультацией следует обратиться к сервису «День потребителя». На сайте «Россетей» в разделе «Интернет-приёмная» можно задать любые вопросы. Возможность получить консультацию есть по телефону горячей линии: 8-800-220-02-20 (звонок бесплатный).