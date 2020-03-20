Обеспечивать электроэнергией новую поликлинику в Неклиновском районе будет ростовский филиал «Россети Юг»



Ростовский филиал «Россети Юг» будет поставлять электричество в новую поликлинику в Неклиновском районе. Специалисты предоставят медицинскому учреждению дополнительные 95 киловатт энергии.



Поликлиника строится быстрыми темпами и по распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева примет первых пациентов уже до конца года. Действующее лечебное учреждение существует порядка 50 лет и уже не соответствует нормативам, так что строительство новой больницы особенно важно для жителей Неклиновского района.



Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев обратил внимание на то, что один из приоритетов работы компании — подключение к электросети социальных объектов в малых и удалённых населённых пунктах.

- Это учреждения образования, культуры, спорта и, конечно, здравоохранения, - добавил Борис Эбзеев. - Мы ставим перед собой задачу помочь развивать доступность базовых услуг для жителей сельской местности. Наша компания упрощает процедуры, предлагает дешёвые технические решения и все работы выполняет в максимально короткие сроки.



Так, в феврале специалисты ростовского филиала «Россети Юг» подключили к электроэнергии несколько фельдшерско-акушерских пунктов в Цимлянском, Заветинском и Зерноградском районах. Мощность технологического присоединения каждого составила от пяти до семи киловатт.



Отметим, что «Россети» - оператор одного из крупнейших электроотраслевых комплексов в мире. Компания управляет 2,35 миллиона километров линий электропередачи, 507 тысячами подстанций трансформаторной мощности более 792 ГВА. На данный момент в ГК «Россети» работает порядка 220 тысяч человек. В имуществе «Россетей» находятся 35 зависимых и дочерних обществ, включая межрегиональные, а также магистральная сетевая компания.



«Россети Юг» занимается транспортировкой электроэнергии по сетям до 220 киловатт в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Калмыкия. Компания обслуживает территорию площадью порядка 335 тысяч квадратных километров. Численность персонала в «Россети Юг» составляет 14 тысяч человек.