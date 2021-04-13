Покупатели из столицы стали уделять больше внимания автомобилям без пробега

Несмотря на то, что московский регион нельзя назвать «лакмусовой бумажкой» или точным индикатором автомобильного рынка всей страны, и производители, и дилеры внимательно следят за тем, что покупают москвичи и жители Московской области. К тому же Москва остается крупнейшим рынком автомобилей в России.В этом контексте стоит отметить последнее исследование специализированного аналитического агентства «Автостат». Специалисты компании, которая мониторит автомобильный рынок и интересы его целевой аудитории, выяснили, что жители столицы стали уделять меньше внимания, предпочитая им альтернативные транспортные решения.Пока в рамках исследования просчитывались показатели продаж автомобилей с пробегом в январе и феврале, но уже ясно, что за первые два месяца 2021 года москвичи купили на 2,7% меньше подержанных авто, чем за аналогичный период прошлого года. В Подмосковье смена запросов покупателей прослеживается еще отчетливее – тут рынок подержанных ТС упал на 3,7%.Вектор потребительских интересов на московском рынке, меняющийся в пользу новых авто из салона, не уникален. Аналогичные тенденции прослеживаются еще в 54 регионах. В целом рынок подержанных автомобилей просел на 0,7%, а антирекордсменами по продажам б/у авто стали Псковская и Тульская области, где продажи просели на 16 и 12% соответственно. Следующие в списке – Вологодская область и Калмыкия, чьи жители стали покупать подержанные авто на 10% реже.Аналитики «Автостата» уверены, что смена интересов и падение рынка автомобилей с пробегом объясняется сегодняшней ситуацией в столице и на автомобильном рынке в целом. Для Москвы решающими факторами стало внедрение платных парковок, активная установка камер, фиксирующих правонарушения, невозможность найти место для стоянки, рост трат на содержание и обслуживание автомобилей и так далее. В таких условиях москвичи предпочитают пользоваться услугами каршерингов и такси.Однако падение продаж подержанных авто не повсеместное. В ряде регионов спрос на б/у авто не только не упал, а заметно вырос. Например, в Тыве, Чечне, Бурятии и Дагестане, где за первые два месяца 2021 года было продано на 16-29% больше подержанных авто, чем за аналогичный период годом ранее. Лидерство же по числу проданных авто с пробегом (после Москвы и МО) уверенно держит Краснодарский край, который увеличил оборот вторичного рынка на 5%.