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Покупатели из столицы стали уделять больше внимания автомобилям без пробега

Покупатели из столицы стали уделять больше внимания автомобилям без пробега
Несмотря на то, что московский регион нельзя назвать «лакмусовой бумажкой» или точным индикатором автомобильного рынка всей страны, и производители, и дилеры внимательно следят за тем, что покупают москвичи и жители Московской области. К тому же Москва остается крупнейшим рынком автомобилей в России.

В этом контексте стоит отметить последнее исследование специализированного аналитического агентства «Автостат». Специалисты компании, которая мониторит автомобильный рынок и интересы его целевой аудитории, выяснили, что жители столицы стали уделять меньше внимания покупкам автомобилей с пробегом, предпочитая им альтернативные транспортные решения.

Пока в рамках исследования просчитывались показатели продаж автомобилей с пробегом в январе и феврале, но уже ясно, что за первые два месяца 2021 года москвичи купили на 2,7% меньше подержанных авто, чем за аналогичный период прошлого года. В Подмосковье смена запросов покупателей прослеживается еще отчетливее – тут рынок подержанных ТС упал на 3,7%.

Вектор потребительских интересов на московском рынке, меняющийся в пользу новых авто из салона, не уникален. Аналогичные тенденции прослеживаются еще в 54 регионах. В целом рынок подержанных автомобилей просел на 0,7%, а антирекордсменами по продажам б/у авто стали Псковская и Тульская области, где продажи просели на 16 и 12% соответственно. Следующие в списке – Вологодская область и Калмыкия, чьи жители стали покупать подержанные авто на 10% реже.

Аналитики «Автостата» уверены, что смена интересов и падение рынка автомобилей с пробегом объясняется сегодняшней ситуацией в столице и на автомобильном рынке в целом. Для Москвы решающими факторами стало внедрение платных парковок, активная установка камер, фиксирующих правонарушения, невозможность найти место для стоянки, рост трат на содержание и обслуживание автомобилей и так далее. В таких условиях москвичи предпочитают пользоваться услугами каршерингов и такси.

Однако падение продаж подержанных авто не повсеместное. В ряде регионов спрос на б/у авто не только не упал, а заметно вырос. Например, в Тыве, Чечне, Бурятии и Дагестане, где за первые два месяца 2021 года было продано на 16-29% больше подержанных авто, чем за аналогичный период годом ранее. Лидерство же по числу проданных авто с пробегом (после Москвы и МО) уверенно держит Краснодарский край, который увеличил оборот вторичного рынка на 5%.

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