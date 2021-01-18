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По факту смерти 16-летнего сына бизнесмена из Шахт проводится проверка

По факту смерти 16-летнего сына бизнесмена из Шахт проводится проверка
По факту смерти ученика 10-го класса в лицее Шахт проводится проверка. Происшествие случилось 20 января в лицее № 6, расположенном на улице Садовой, 33А.

Как ранее сообщалось, школьнику стало плохо во время урока. В класс вызвали врачей, но помочь подростку было нельзя. Он скончался прямо сидя за партой.

- Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи со смертью 16-летнего школьника, - сообщили в надзорном ведомстве. - Кроме того, организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.

Об умершем школьнике известно, что он сын шахтинского бизнесмена. Для родных ребенка его смерть стала настоящим шоком, ведь юноша был здоровым и не жаловался на самочувствие.

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