В лицее города Шахты 16-летний сын бизнесмена скончался на уроке
В Шахтах 16-летний сын бизнесмена скончался во время урока. Трагедия случилась 20 января в лицее № 6, расположенном на улице Садовой, 33А.
Во время урока подростку стало плохо. На место приехали две бригады скорой помощи. Однако вернуть парня к жизни не удалось - он был в состоянии клинической смерти.
Мальчик был старшим ребенком в многодетной семье предпринимателя и владельца ресторана «Долина солнца». По информации DonDay Шахты, на здоровье парень не жаловался и был полон сил. Для близких его внезапная смерть стала настоящим шоком.