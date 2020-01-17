На всероссийских соревнованиях по тяжёлой атлетике ростовчанка завоевала серебро
На первенстве России по тяжёлой атлетике ростовчанка заняла второе место. Соревнования проходят в городе Старый Оскол Белгородской области. Здесь за звание сильнейших борются юниоры 15-18 и 19-20 лет.
Донскую столицу представляла спортсменка ростовского Центра олимпийской подготовки. Наталья Ильина выступала в весовой категории до 59 килограммов. В сумме она набрала 154: рывком подняла штангу весом 69 килограммов, толкнула 85 килограммов. Этот результат позволил спортсменке завоевать серебряную медаль.