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На молодежном форуме «Ростов-2019» выступили с лекциями об атомной энергии

На молодежном форуме «Ростов-2019» выступили с лекциями об атомной энергии
Молодежный форум «Ростов-2019» проводится в Ростовской области с 11 сентября. Он собрал более тысячи участников со всего Юга России.
Организаторы предложили разнообразные образовательные программы. Важной деталью форума стала информационно-презентационная площадка Ростовской АЭС.

На этой площадке для молодых специалистов прочитали лекции по атомной энергетике.

Одним из спикеров была Елена Бураева, ведущий научный сотрудник, заместитель директора по научно-образовательной деятельности НИИ физики Южного федерального университета, кандидат химических наук. Она говорила в основном о радиации: искусственных и естественных ее очагах, и о результатах исследования радиоэкологической обстановки вокруг Ростовской АЭС.



Лектор подчеркнула, что Ростовская АЭС безопасна для окружающей среды.

Второй лектор, директор ростовского ИЦАЭ, кандидат физико-математических наук Алексей Боровик рассказал о безопасности атомных станций и перспективах развития атомной энергетики в мире.

Спикер отметил заинтересованность слушателей: «Радует, что молодежь проявляет такой большой интерес к обсуждаемым темам, несмотря на их сложность. Ребята задавали много вопросов о радиации, Ростовской АЭС и возможности устроиться на работу на атомную станцию, и мы старались максимально полноценно отвечать на их вопросы».



Форум продолжится до 22 сентября.


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