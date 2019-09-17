На молодежном форуме «Ростов-2019» выступили с лекциями об атомной энергии



Молодежный форум «Ростов-2019» проводится в Ростовской области с 11 сентября. Он собрал более тысячи участников со всего Юга России.

Организаторы предложили разнообразные образовательные программы. Важной деталью форума стала информационно-презентационная площадка Ростовской АЭС.



На этой площадке для молодых специалистов прочитали лекции по атомной энергетике.



Одним из спикеров была Елена Бураева, ведущий научный сотрудник, заместитель директора по научно-образовательной деятельности НИИ физики Южного федерального университета, кандидат химических наук. Она говорила в основном о радиации: искусственных и естественных ее очагах, и о результатах исследования радиоэкологической обстановки вокруг Ростовской АЭС.







Лектор подчеркнула, что Ростовская АЭС безопасна для окружающей среды.



Второй лектор, директор ростовского ИЦАЭ, кандидат физико-математических наук Алексей Боровик рассказал о безопасности атомных станций и перспективах развития атомной энергетики в мире.



Спикер отметил заинтересованность слушателей: «Радует, что молодежь проявляет такой большой интерес к обсуждаемым темам, несмотря на их сложность. Ребята задавали много вопросов о радиации, Ростовской АЭС и возможности устроиться на работу на атомную станцию, и мы старались максимально полноценно отвечать на их вопросы».







Форум продолжится до 22 сентября.





