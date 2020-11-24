На Красноармейской и Соколова в Ростове вводят ограничение транспорта

В Ростове-на-Дону из-за стройки в центре города ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог администрации города.Начиная со 2 декабря, по улице Варфоломеева нельзя будет проехать на участке от проспекта Соколова до Чехова по северной стороне, а также по проспекту Соколова от Варфоломеева до дома № 92а/263 по Соколова. Ограничение будет длительным - работы планируют закончить не раньше июня 2021 года, поэтому все это время проезд будет ограничен.С 15 декабря введут еще одно ограничение в центре города. Из-за строительных работ будет ограничено движение транспорта на Красноармейской, в створе дома № 157в/83.Автомобилистам рекомендуют учитывать эти ограничения и заранее выбирать пути объезда во избежание пробок и длительного выезда из мест ограничения.