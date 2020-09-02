На три месяца ограничат движение в центре Ростова

В Ростове-на-Дону на три месяца ограничат движение транспорта. О том, где будет запрещен проезд, рассказали в департаменте автомобильных дорог донской столицы.С 11 сентября из-за капитального ремонта в здании по переулку Братскому, будет ограничено движение транспорта от дома №42 до №44 «А». Ограничение продлится до 28 декабря 2020 года.Начиная с 15 сентября ограничат движение по улице Севастопольской, 5/14. По данному участку нельзя будет проехать также до 28 декабря.С 23 сентября в связи с проведением работ по совершенствованию организации дорожного движения по улице Пестеля от Самойловской до Полевой, а также на улице Возрождения от Самойловской до Красногвардейской будет запрещено движение грузовиков. Ограничение продлится до 31 декабря.Автомобилистам стоит учесть эти ограничения, чтобы не стоять подолгу в пробках и не искать пути объезда участков, где есть ограничения.