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На три месяца ограничат движение в центре Ростова

На три месяца ограничат движение в центре Ростова

В Ростове-на-Дону на три месяца ограничат движение транспорта. О том, где будет запрещен проезд, рассказали в департаменте автомобильных дорог донской столицы.

С 11 сентября из-за капитального ремонта в здании по переулку Братскому, будет ограничено движение транспорта от дома №42 до №44 «А». Ограничение продлится до 28 декабря 2020 года.

Начиная с 15 сентября ограничат движение по улице Севастопольской, 5/14. По данному участку нельзя будет проехать также до 28 декабря.

С 23 сентября в связи с проведением работ по совершенствованию организации дорожного движения по улице Пестеля от Самойловской до Полевой, а также на улице Возрождения от Самойловской до Красногвардейской будет запрещено движение грузовиков. Ограничение продлится до 31 декабря.

Автомобилистам стоит учесть эти ограничения, чтобы не стоять подолгу в пробках и не искать пути объезда участков, где есть ограничения.

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