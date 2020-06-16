На Дону главу поселения привлекли к ответственности за нарушение контракта по благоустройству парка

«Парк мечты» в Кагальницком сельском поселении так и остался мечтой. На месте сцены, спортивных площадок и шахматных столов – пустырь.На благоустройство «Парка мечты» было выделено почти 16 миллионов рублей. Подрядчик, выигравший конкурс, начал готовить площадку под благоустройство парка. Рабочие выкорчевали деревья, очистили территорию. Но на этом работы закончились. Выяснилось, что у компании ещё несколько подобных проектов в области. На реализацию всех денег не хватило. Руководство фирмы надеялось получить кредит в банке, но заем подрядчику не предоставили.Администрация поселения разорвала договор и начала поиски новой компании, чтобы завершить работы в срок. Нарушения в процессе проведения конкурса допустила и сама администрация. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сведения о заключении контракта с подрядчиком размещены несвоевременно. Помимо этого, не были соблюдены требования закона в части определения штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта.По решению УФАС России по Ростовской области чиновник будет оштрафован на 8 тысяч рублей.