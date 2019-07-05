В Ростовской области на благоустройство парка выделят 21,2 млн



В Ростовской области на благоустройство парка в селе Летник выделят 21 273 950 рублей. Соответствующий контракт опубликовала администрация Летницкого сельского поселения на портале госзакупок.



Известно, что работы будут производиться в парке на улице Ленина. Подрядчик должен выполнить задачи по озеленению территории: посадить деревья, кустарники, уложить газон. Также исполнитель займется строительством новых пешеходных дорожек и площадок. В парке нужно установить скамейки и урны. Кроме того, необходимо сделать пространство доступным для маломобильных групп населения. Тротуары должны быть удобны для передвижения на креслах-колясках или при помощи костылей. Кроме того, здесь появится тактильная плитка.



Парк в селе Летник благоустроят за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Все работы на территории должны быть завершены к 1 декабря 2022 года.