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В Ростовской области на благоустройство парка выделят 21,2 млн

В Ростовской области на благоустройство парка выделят 21,2 млн
В Ростовской области на благоустройство парка в селе Летник выделят 21 273 950 рублей. Соответствующий контракт опубликовала администрация Летницкого сельского поселения на портале госзакупок.

Известно, что работы будут производиться в парке на улице Ленина. Подрядчик должен выполнить задачи по озеленению территории: посадить деревья, кустарники, уложить газон. Также исполнитель займется строительством новых пешеходных дорожек и площадок. В парке нужно установить скамейки и урны. Кроме того, необходимо сделать пространство доступным для маломобильных групп населения. Тротуары должны быть удобны для передвижения на креслах-колясках или при помощи костылей. Кроме того, здесь появится тактильная плитка.

Парк в селе Летник благоустроят за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Все работы на территории должны быть завершены к 1 декабря 2022 года.

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