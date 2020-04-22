Эксперты ВТБ в Ростовской области начали работу в экстренном ситуационном центре на платформе центра «Мой бизнес»

ВТБ в Ростовской области присоединился к региональному проекту центра «Мой бизнес», разработанному по распоряжению губернатора РО в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в регионе в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).Эксперты ВТБ приступили к работе в команде сотрудников региональных организаций инфраструктуры поддержки, созданной на базе экстренного ситуационного центра. Ежедневно сотрудники банка консультируют и информируют предпринимателей по вопросам оказания финансовых мер поддержки МСП в Ростовской области: получению краткосрочных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам, возможностям и тарифам расчетно-кассового обслуживания, а также механизмам дистанционного обслуживания по продуктам и услугам банка, не требующим физического посещения офисов.Управляющий банка ВТБ Юрий Авдеев отметил: «Наиболее пострадавшим сегментом бизнеса в условиях развития пандемии коронавируса стали малые и микропредприятия. Мы одними из первых заявили о ряде мер поддержки малого и среднего предпринимательства, считая это своей первоочередной социальной задачей. Сотрудничество с центром «Мой бизнес» позволит нам помочь не только собственным клиентам, но и другим предпринимателям региона, оказавшимся в непростой экономической ситуации».Кроме государственных программ, ВТБ также готов предложить предприятиям и собственные эффективные программы реструктуризации и поддержки бизнеса.