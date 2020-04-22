Эксперты ВТБ в Ростовской области начали работу в экстренном ситуационном центре на платформе центра «Мой бизнес»
ВТБ в Ростовской области присоединился к региональному проекту центра «Мой бизнес», разработанному по распоряжению губернатора РО в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в регионе в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Эксперты ВТБ приступили к работе в команде сотрудников региональных организаций инфраструктуры поддержки, созданной на базе экстренного ситуационного центра. Ежедневно сотрудники банка консультируют и информируют предпринимателей по вопросам оказания финансовых мер поддержки МСП в Ростовской области: получению краткосрочных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам, возможностям и тарифам расчетно-кассового обслуживания, а также механизмам дистанционного обслуживания по продуктам и услугам банка, не требующим физического посещения офисов.
Управляющий банка ВТБ Юрий Авдеев отметил: «Наиболее пострадавшим сегментом бизнеса в условиях развития пандемии коронавируса стали малые и микропредприятия. Мы одними из первых заявили о ряде мер поддержки малого и среднего предпринимательства, считая это своей первоочередной социальной задачей. Сотрудничество с центром «Мой бизнес» позволит нам помочь не только собственным клиентам, но и другим предпринимателям региона, оказавшимся в непростой экономической ситуации».
Кроме государственных программ, ВТБ также готов предложить предприятиям и собственные эффективные программы реструктуризации и поддержки бизнеса.
Для справки:
Экстренный ситуационный центр для информирования и консультирования субъектов МСП работает ежедневно с 8:00 до 21:00. Телефон горячей линии для предпринимателей: +7 (804) 333-32-31. Справочная служба ВТБ для юридических лиц: 8-800-200-77-99. Бесплатный звонок по России.