В Таганроге открыли предпринимательский центр «Мой бизнес»





В Таганроге открылся центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Официальное открытие состоялось 7 ноября.



Перерезал символическую ленточку и положил начало работы центра министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

- В городе проживают умные, интеллигентные и культурные люди, которые могут стать перспективным предпринимателями, - отметил Максим Папушенко. - Наша задача - увеличить число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, что в последствие поможет поднять уровень экономики в регионе. «Мой бизнес» поможет предпринимателям, как начинающим, так и более опытным в решении их вопросов. В режиме «одного окна» человек может получить весь комплекс услуг, причём совершенно бесплатно.



Специалисты центра расскажут о действующих мерах поддержки бизнеса, помогут зарегистрировать ИП или ООО в короткие сроки, оформить специальные разрешения и лицензии, земельные участки и промышленные площадки, льготный кредит или заем по лизингу. Так, например, предприниматели могут подать заявку на получение микрозайма сроком до трёх лет на сумму до 5 миллионов рублей от 3,25% годовых.



Таганрогский центр является уже третьей в донском регионе площадкой для помощи предпринимателям. 5 сентября аналогичное учреждение открылось в городе Шахты, а уже 29 октября свою работу начал самый крупный в области центр, в Ростове. До конца года такие площадки также появятся в Волгодонске и Новочеркасске.



Открытие центров «Мой бизнес» является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также наряду с центрами поддержки предпринимательства в рамках создания благоприятной бизнес-среды в регионе появляется сеть «Точек кипения». Это творческие площадки для нетворкинга и обмена идеями, а также для работы предпринимателей, деятельность которых не предполагает аренды офиса и нахождения на рабочем месте в течение дня.