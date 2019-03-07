ГАЛАНТНЫЕ НЕСПЯЩИЕ В «ЧАРЛИ»



16 марта сразу в двух кинотеатрах — самая галантная ночь марта!

👉🏻 В 22:00 в «Чарли» в ТРК «Сокол» и в 22:30 в «Чарли» в ТРЦ «Вавилон» приглашаем вас на просмотр сразу двух суперпремьер - «Юморист» и «Родители легкого поведения» - всего за 300 рублей.



Перед началом сеансов в «Чарли» в ТРК «Сокол» вас ждут праздничная шоу-программа, фотозона, конкурсы и, конечно же, подарки.



💥Вход на мероприятие свободный!

Билеты на сеансы в продаже - только на кассах кинотеатров!



🔥 «Юморист» 16+

У эстрадного юмориста Бориса Аркадьева в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.



🔥«Родители легкого поведения» 16+

Семейная пара, Фрэнк и Нэнси, пытается скрыть от друзей и дочери свой полный финансовый крах. Для этого они идут на всё, даже сдают в аренду чужой особняк. Но получится ли у двух горе-авантюристов провернуть свои невероятные махинации? Ведь каждый их шаг — отличный повод откупорить новую бутылку…