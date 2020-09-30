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Крупный пожар в Цимлянском лесу локализовали на третьи сутки

Крупный пожар в Цимлянском лесу локализовали на третьи сутки
Удалось локализовать крупный пожар в Цимлянском лесу. Борьба с огнем на площади 347 гектаров продолжается третьи сутки, сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Возгорание случилось еще утром 30 сентября в степи. Однако разыгравшийся ветер разнес пламя на территорию Цимлянского лесничества. Постепенно площадь пожара стала увеличиваться, и спустя сутки в огне уже полыхало больше 300 гектаров.

Локализовать возгорание удалось только на третьи сутки на площади 347 гектаров благодаря работе пожарных и стихнувшему ветру. На месте продолжают работу 279 спасателей и 56 единиц техники, самолетом Ил-76 тушат пламя с неба.

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